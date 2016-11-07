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  • Масалитин: «Сборная – фарм-клуб для ЦСКА. Зачем он отдавал в аренду Чернова и Панченко?»

Масалитин: «Сборная – фарм-клуб для ЦСКА. Зачем он отдавал в аренду Чернова и Панченко?»

7 ноября 2016, 22:01
6

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что руководство московского клуба напрасно отдало в аренду нападающего Кирилла Панченко и защитника Никиту Чернова. Напомним, в нынешнем сезоне первый выступает за «Динамо», второй – за «Енисей».

«Был в ЦСКА защитник Никита Чернов. Его в сборную вызывали. Он там играл. Почему он играл в сборной, но не в ЦСКА? Как это возможно? Да еще и Головин сначала проявил себя в сборной, забил там голы. Как так получается? Сборная – фарм-клуб для ЦСКА. Там игроков наигрывают? Отдали Чернова в аренду в «Енисей». Зачем? Знали же, что есть проблемы в обороне. Зачем еще отдали в аренду Панченко?

Да, взяли Траоре, но он не заиграл. И конкуренции никакой нет. Не замены. Правильный выход только один – наигрывать молодых футболистов. Им нужно доверять. Тем более, что у ЦСКА проблемы с деньгами. Это самый оптимальный вариант – наигрывать молодежь. Пусть хотя бы по 10-15 минут сначала давать», – сказал Масалитин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Панченко Кирилл Масалитин Валерий Чернов Никита
Комментарии (6)
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bset
1478548436
По-хорошему Панченко надо возвращать. Но тогда это будет подстава по отношению к Динамо. Поэтому терпим...
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Фан666
1478548734
Проблема что молодых то особо и нет таких чтобы к основе то. Тот же Ефремов не шибко и в Оренбурге разыгрался
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1478548938
Да, Леня просто не знал, за что браться - то ли с ЕВРО висты снимать, то ли молодых жеребят к сезону натаскивать. Перед Европой спал по 2 часа в день! Естественно, был в неадеквате. Потом вернулся, рассказал, как и в чем себя и других вымазал, отходил минимум м-ц... В итоге в состоянии аффекта на жеребцов забил, раздал по конюшням, а себе выписал жердину с бородой из монегаскского дубля. Ну, ясно жеж, что сдуру и от отчаянья. И только сейчас начинает потихоньку приходить в себя (поражения отрезвляют). Придет - нет ли, а поезд уже ушел. Нет, он не дурак, не идиот и вполне еще может себя когда-нибудь проявить... если шанс предоставится. А здесь... просто трусишка, да еще и не выспался.
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GeorgeXIII
1478553267
Какие то непонятные люди на сайте. Кто это?
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Mi6
1478578845
Слуц просто не умеет работать с молодыми, трясётся за результат. Никакущий тренер
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каа
1478584544
Чернов и Панченко не весь список игроков которые не были бы лишними...Караваев, Ефремов как минимум не хуже нынешних Щенникова и Миланова ... Болгарин и вовсе считаю не уровень ЦСКА .. Зато Ефремов на мой взгляд один из лучших (недооценненых) полузащитников РФПЛ ....по дриблингу и активности и вовсе лучший...Да и Витиньо уже заиграл бы ...уж точно не хуже был бы Траоре и Странберга... вообщем печалька..
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