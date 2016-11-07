Масалитин: «Сборная – фарм-клуб для ЦСКА. Зачем он отдавал в аренду Чернова и Панченко?»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что руководство московского клуба напрасно отдало в аренду нападающего Кирилла Панченко и защитника Никиту Чернова. Напомним, в нынешнем сезоне первый выступает за «Динамо», второй – за «Енисей».

«Был в ЦСКА защитник Никита Чернов. Его в сборную вызывали. Он там играл. Почему он играл в сборной, но не в ЦСКА? Как это возможно? Да еще и Головин сначала проявил себя в сборной, забил там голы. Как так получается? Сборная – фарм-клуб для ЦСКА. Там игроков наигрывают? Отдали Чернова в аренду в «Енисей». Зачем? Знали же, что есть проблемы в обороне. Зачем еще отдали в аренду Панченко?

Да, взяли Траоре, но он не заиграл. И конкуренции никакой нет. Не замены. Правильный выход только один – наигрывать молодых футболистов. Им нужно доверять. Тем более, что у ЦСКА проблемы с деньгами. Это самый оптимальный вариант – наигрывать молодежь. Пусть хотя бы по 10-15 минут сначала давать», – сказал Масалитин.