«Наполи» летом отказался продавать Кулибали в «Эвертон» за 50 миллионов

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали во время летнего трансферного окна мог стать игроком «Эвертона». По информации источника, английский клуб предлагал за 25-летнего футболиста 50 миллионов фунтов, однако римляне ответили отказом, требуя за него 60 миллионов.

Напомним, ранее сообщалось, что неаполитанский клуб близок к тому, чтобы подписать с сенегальцем новое трудовое соглашение. В нынешнем сезоне Кулибали провел за «Наполи» в Серии А 12 матчей, в которых отметился одним голом и заработал три желтые карточки.