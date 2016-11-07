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    «Уфа» и ЦСКА сыграют товарищеский матч во время паузы на игры сборных

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что команда проведет товарищеский матч с ЦСКА, а также рассказал о травмированных футболистах. Кроме того, Газизов прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер уфимцев Виктор Гончаренко может возглавить армейцев.

    «Во время паузы в чемпионате России мы 12 ноября сыграем товарищеский матч с ЦСКА в Москве. Матч пройдет на тренировочной базе ЦСКА в Ватутинках. Спасибо большое руководству футбольного клуба ЦСКА, которое согласилось на сотрудничество.

    Нет, ЦСКА к нам не обращался по поводу Гончаренко, и думаю, что это вряд ли произойдет. В игре с «Рубином» травму бедра получил Кеинде Фатай – футболист пропустит около двух недель. А ранее травмированные Денис Тумасян и Исламнур Абдулавов вернутся в строй только весной. Все остальные футболисты продолжают подготовку к следующим матчам», – сказал Газизов.

    Источник: Р-Спорт

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    07.11.2016 10:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +320

      T 72 7 ноября 2016, 11:00

      На фиг это надо?

      -3
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > mopecekca 7 ноября 2016, 13:01

      ЦСКА способен и без сдачи матча выиграть у Уфы, которая никчемный пищевик вертела как хотела

      1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > T 72 7 ноября 2016, 13:20

      Гончар же это торпеда коней)

      -1
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