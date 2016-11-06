Венгер: «Арсенал» всегда будет сильнее «Тоттенхэма»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не считает, что у «Тоттенхэма» получится превзойти достижения «канониров». Об этом он заявил перед очным противостоянием клубов в 11-м туре АПЛ.

«Не думаю, что как клуб «Тоттенхэм» когда-нибудь сможет стать больше, чем «Арсенал». Моя задача заключается в том, чтобы сделать «Арсенал» как можно более успешным и сильным. У нашего клуба огромная армия болельщиков – возможно, самая крупная в Лондоне, и пока мы делаем свое дело, «Арсенал» всегда будет сильнее «Тоттенхэма».

Не могу гарантировать какого-то определенного места. Мы должны просто выполнять свою работу, в конце концов все решается на поле. Статус клуба определятся стабильностью на высоком уровне, так что все в наших руках», – сказал Венгер.