Симеоне: «Нам действительно становится сложно играть на выезде»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал исход матча 11-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (0:2).

«Мы провели великолепный первый тайм, имея отличные моменты – особенно момент Гамейро. По игре было видно, что команда в порядке. Во второй половине «Реал Сосьедад» начал лучше, а после первого пенальти мы не смогли найти способа отыграться. Мы будем искать возможности для совершенствования и хотим поздравить соперника.

Мы зависим от команды, а не от голов одного игрока. Это правда, что нам становится сложнее играть на выезде», – сказал Симеоне.