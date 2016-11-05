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  • Булыкин: «Еще неизвестно, на какой именно должности я буду работать в «Красной Пресне»

Булыкин: «Еще неизвестно, на какой именно должности я буду работать в «Красной Пресне»

5 ноября 2016, 18:16
1

Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поступившее предложение возглавить возрождающуюся команду «Красная Пресня». При 36-летний футболист подчеркнул, что пока неясно, какую именно должность он займет в клубной структуре.

«Поступило предложение от центра физической культуры и спорта ЦАО, мне стало интересно, и сейчас изучаются все варианты. Скорее всего, школа «Красная Пресня» возродится, но нам еще предстоит решить, в каком качестве я буду там присутствовать.

Пока нет никаких должностей, все в планах, которые будем реализовывать в ближайшее время. Есть много идей, начиная от школы и заканчивая футбольным клубом. Когда появятся документы, тогда будем разговаривать и действовать поэтапно. Но то, что футбол на Красной Пресне будет – это сто процентов

Пока не задумывался о своей работе. Понятно, что у меня есть тренерская лицензия А, но думать будем ближе к запуску», – сказал Булыкин.

Источник: ТАСС
Булыкин Дмитрий
Комментарии (1)
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Aztec58
1478365976
Была такая команда в советские времена. Позже на её основе создали частный клуб Асмарал.
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