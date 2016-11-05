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    Гаджиев: «Задачу на сезон ставят болельщики, а не «Амкар»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев накануне завтрашнего матча 13-го тура РФПЛ с ЦСКА отметил, что команда не забивает себе голову постановкой задач на сезон. По словам специалиста, единственная цель сейчас – это повышение уровня игроков и команды в целом. Встреча состоится в воскресенье, шестого ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. На данный момент пермяки располагаются на шестом месте в турнирной таблице с 20-ю очками, отставая от идущих третьими армейцев на один балл.

    «Задачи на сезон – это вопрос надуманный. Это у болельщиков такой расклад может быть, у нас он иной, мы трезво смотрим на ситуацию. Матчи с лидерами – ЦСКА, «Спартаком» – нам только предстоят, это будут тяжелые игры. Говорить что-то, забивать себе голову задачами – мы этим не занимаемся. С руководством эту тему не обсуждаем. Они нас понимают. Мы нацелены на повышение уровня – как индивидуального уровня игроков, так и командного.

    Летом «Амкар» покинули четыре игрока «основы», мы взяли других – тех, кто не играл ранее в основных составах команд РФПЛ. Нужно же время, чтобы сыграться и наладить взаимосвязи», – сказал Гаджиев.

    Источник: Р-Спорт

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    05.11.2016 17:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 5 ноября 2016, 20:19

      если подумать над последними высказываниями ГМГ то на данный момент "Нужно время, чтобы сыграться и наладить взаимосвязи" ээмм...

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