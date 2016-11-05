Брызгалов: «После прихода Аленичева в «Спартак» меня без объяснения отправили во вторую команду»

Защитник «Терека» Сергей Брызгалов, перешедший в грозненский клуб летом нынешнего года из «Спартака», рассказал о причинах ухода из стана красно-белых. По его словам, экс-главный тренер столичной команды Дмитрий Аленичев не слишком жаловал молодых игроков своим общением.

– Вы покинули «Спартак» свободным агентом. Разговоры о новом контракте были?

– Да, велись переговоры, но не срослось, в общем.

– Решение оставить Дмитрия Аленичева на посту главного тренера повлияло на ваш уход?

– Когда он пришел в команду и провел сборы, меня без объяснения причин отправили в «Спартак-2». Я не расстроился, работал. Хочу поблагодарить за доверие Евгения Бушманова, он постоянно меня поддерживал.

Зимой меня привлекли к тренировкам с основой, я провел с ней третий сбор. После и Дмитрий Анатольевич доверил мне шесть игр во втором круге за главную команду, но все равно остался осадок. Главный тренер игроков видит, но сесть и поговорить с футболистом – это не трудно.

– Он не общался с молодыми игроками?

– Молодой футболист или нет – с ним нужно разговаривать, в команде все равны, все приносят результат. Не знаю, как с другими, но со мной лично он не говорил. Я читал интервью Дениса Давыдова – с ним он общался. Когда меня перевели во вторую команду, мне никто ничего не сказал. Лучше объяснить, чем просто промолчать.

– Аленичев много внимания уделял «Спартаку-2», молодежной команде?

– Да, часто бывал на матчах. Если он не мог приехать, был кто-то из тренерского штаба.

– В раздевалку заходил после игр?

– Сколько я провел домашних матчей за «Спартак-2» – такого не было.

– Его уход после позорного вылета из Лиги Европы – правильное решение?

– «Спартак» делал ставку на попадание в групповой этап. Аленичев понимал всю ответственность и вину за поражение от АЕКа. Плюс, наверно, повлиял разговор с Леонидом Федуном, акционерами клуба.

– Владимир Обухов после новости об отставке на своей странице в Instagram разместил пост: фото главного героя сериала «Физрук» и подпись «свершилось». Что означает этот поступок?

– Может, держит обиду на Аленичева за то, что тот не давал ему шанса, ни разу не привлек к тренировочному процессу. Хотя на тот момент Володя считался лидером «Спартака-2», был одним из лучших бомбардиров.

– Лидерство красно-белых в Премьер-лиге – полностью заслуга Массимо Карерры?

– «Спартак» – это все-таки уже команда Карерры. Читаю интервью футболистов, они говорят, что он привнес эмоции, стало больше тактики и физики – все это дает результат.

– Как считаете, «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне?

– Об этом всегда много разговоров. Если в чемпионате идут хорошо – значит все в команде порядке, в том числе и микроклимат. Сами игроки не особо комментируют возможное чемпионство. Бывало, что «Спартак» шел хорошо, а потом случались провалы.