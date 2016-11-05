Поле во Владивостоке было очищено с помощью болельщиков

Болельщики «Луч-Энергии» оказали помощь в очистке поля от снега перед началом поединка 20-го тура ФНЛ с «Кубанью». Из-за того что газон был обильно покрыт снежным покровом, время игры перенесли с 9:00 по московскому времени на 12:00.

«Всем, кто помогал очищать, клуб дарит абонементы! Спасибо за помощь! И даже болельщики «Кубани» помогают!» – написано в сообщении на официальной странице «Луч-Энергии» в Instagram.