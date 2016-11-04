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    Григорий Иванов: «Для меня Скрипченко больше не существует»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что для него больше не существует экс-тренера екатеринбуржцев Вадима Скрипченко, ныне возглавляющего «Крылья Советов». Также Иванов рассказал, что сегодняшней предыгровой тренировкой руководил Александр Тарханов, пришедший на смену белорусу.

    «Не знаю, с какими чувствами выйдут играть против Скрипченко футболисты. Для меня этого человека больше не существует. А у игроков не знаю, может, другое мнение. Команда готовилась к игре нормально, в рабочем режиме. Александр Федорович провел занятие. Все в порядке. Что касается перестановок в клубе – это футбол, это жизнь», – сказал Иванов.

    Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Уралом» состоится 5 ноября. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    04.11.2016 18:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 ноября 2016, 22:03

      Надоели с этим Скрипченко, ну сменил дядя команду и что такого? Прямо как вокруг Витселя танцуют блин

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      тоширо 4 ноября 2016, 20:30

      Я вот вспоминаю ситуацию, когда Слуцкий уходил из Крыльев. Он, типа, тоже устал, а через несколько дней оказался в ЦСКА. И ничего. Никаких скандалов и заявлений.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      DirtyEastL 4 ноября 2016, 19:15

      Вот, актёр, я не могу!
      Чтобы с себя все мутки снять, готов унижать и оскорблять. Не человек, а чернь...

      5
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 4 ноября 2016, 19:10

      МУТНЫЕ РЕБЯТА, ПРИЧЕМ ОБА!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 ноября 2016, 18:44

      В общем, сделают из мужика очередного Красножана или Кучука

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 ноября 2016, 18:36

      Раздули ситуацию ! Тренер сменил один клуб на другой, обыденное дело. Значит не устраивало что то в "Урале".Может проблема в Вас, г-н Иванов ?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 18:13

      Блин, кто бы говорил, ага.

      2
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