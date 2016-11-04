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Каррера: «Спартак» – это российский «Ювентус»

4 ноября 2016, 13:49
53

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что согласился возглавить красно-белых, потому что это команда с большими традициями. По его словам, московский клуб можно сравнить с «Ювентусом».

«Проблема в России – это холод, который мешает на тренировках и во время игр. Я пытаюсь передать игрокам свою страсть к футболу. Они слушают меня и отдаются игре на 120 процентов. Болельщики это прекрасно видят. Я возглавил команду, потому что «Спартак» – это российский «Ювентус». Это сильная команда, с большими традициями.

Я должен был работать с защитой, но после ухода Аленичева занял его место. С футболистами я разговариваю на итальянском, а им переводят на русский. Мне повезло, что в команде есть Боккетти, который живет в России уже много лет. Есть еще Фернандо, он хорошо понимает меня. И вообще в футболе понятен даже язык жестов. Будущее? У меня есть еще два года контракта со «Спартаком», и я сосредоточен на этом чемпионате. Думаю, все будет в порядке», – сказал специалист.

Источник: Itasportpress
Россия. Премьер-лига Спартак Ювентус Фернандо Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (53)
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Diman67
1478257172
забухал походу
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IVAN53
1478257879
Очнитесь! Вам говорят Спартак в России, как Ювентус в Италии, а не то что по уровню равен Ювентусу.
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Juve1897
1478257880
Ага, а зе луиш это Игуаин)) Ну рассмешил Каррера, выдаёт желаемое за действительное.
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Zeff
1478258269
А Томь это Бавария. Вот и посмотрим.
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Lexa_Lexa
1478258541
Скорее Интер, денег тратят много, результата нет
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subbotaspartak
1478261652
Хорошую тему Каррера поднял, Чтоб злобой забился каждый шакал. Завистью брызжат чурки и драмы, По моему, они себя трахают сами. Но Спартак не Ювентус, это не так, Спартак - это лучше, это СПАРТАК!!!
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APchelov
1478262347
Заметьте, как Ювентус. А не наоборот. Хотя лучше быть ни на кого не похожим, как наш питерский Зенит !
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ljrljr0505
1478266620
Обращение к админам: может пора начать банить тех, кто не стесняется в выражениях, оскорбляя честь и достоинство оппонентов и разжигающих рознь и ненависть к соперникам???
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семенчик
1478268534
И Спартак и Ювентус великие клубы!!!!
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Алексей1988
1478274242
ВАХАХАХАХАХАХАХАХАХХА.... ВАХАХАХАХАХХА. РЕАЛЬНО СМЕШНО. ))))))))))))
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