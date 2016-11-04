Каррера: «Спартак» – это российский «Ювентус»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что согласился возглавить красно-белых, потому что это команда с большими традициями. По его словам, московский клуб можно сравнить с «Ювентусом».

«Проблема в России – это холод, который мешает на тренировках и во время игр. Я пытаюсь передать игрокам свою страсть к футболу. Они слушают меня и отдаются игре на 120 процентов. Болельщики это прекрасно видят. Я возглавил команду, потому что «Спартак» – это российский «Ювентус». Это сильная команда, с большими традициями.

Я должен был работать с защитой, но после ухода Аленичева занял его место. С футболистами я разговариваю на итальянском, а им переводят на русский. Мне повезло, что в команде есть Боккетти, который живет в России уже много лет. Есть еще Фернандо, он хорошо понимает меня. И вообще в футболе понятен даже язык жестов. Будущее? У меня есть еще два года контракта со «Спартаком», и я сосредоточен на этом чемпионате. Думаю, все будет в порядке», – сказал специалист.