Шатов и Хави Гарсия могут пропустить игру с «Тереком»

спрашивается на кой хрен мистер Лучезарный выставил на игру с любителями основной состав разве столь важна эта победа в ЛЕ даже Зенит-2 должен выносить этих любителей в одну калитку а Зенит должен был тщательно готовится к Тереку, который уже ждет свою жертву как удав кролика,потому что команда будет уставшей и травмы Шатова и Ломбертса скажутся на игре а ведь очки в ЧР важнее чем эти баллы в европейский коэффициет страны тем более всем другим командам походу на него наплевать
В субботу, 5 ноября, «Зенит» отправится на матч 13-го тура российской Премьер-лиги в Грозный против «Терека». Эту встречу вынужден будет пропустить полузащитник «Зенита» Олег Шатов, сообщает Bobsoccer. Сегодня ему предстоит пройти медицинское обследование на предмет полученного повреждения. Кроме того, под вопросом участие в этом матче полузащитника Хави Гарсии. Защитник Игорь Смольников и нападающий Данни тренируются по индивидуальному графику, а полузащитник Виктор Файзулин работает отдельно от общей группы.
Напомним, матч «Терек» – «Зенит» состоится в воскресенье, 6 ноября, в 17:00 по московскому времени.