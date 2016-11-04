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    Шатов и Хави Гарсия могут пропустить игру с «Тереком»

    В субботу, 5 ноября, «Зенит» отправится на матч 13-го тура российской Премьер-лиги в Грозный против «Терека». Эту встречу вынужден будет пропустить полузащитник «Зенита» Олег Шатов, сообщает Bobsoccer. Сегодня ему предстоит пройти медицинское обследование на предмет полученного повреждения. Кроме того, под вопросом участие в этом матче полузащитника Хави Гарсии. Защитник Игорь Смольников и нападающий Данни тренируются по индивидуальному графику, а полузащитник Виктор Файзулин работает отдельно от общей группы.

    Напомним, матч «Терек» – «Зенит» состоится в воскресенье, 6 ноября, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Бобсоккер

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    04.11.2016 11:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 4 ноября 2016, 11:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спрашивается на кой хрен мистер Лучезарный выставил на игру с любителями основной состав разве столь важна эта победа в ЛЕ даже Зенит-2 должен выносить этих любителей в одну калитку а Зенит должен был тщательно готовится к Тереку, который уже ждет свою жертву как удав кролика,потому что команда будет уставшей и травмы Шатова и Ломбертса скажутся на игре а ведь очки в ЧР важнее чем эти баллы в европейский коэффициет страны тем более всем другим командам походу на него наплевать

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      Рейтинг: +529

      Dguffin > Garrincha58 4 ноября 2016, 12:12

      Может быть потому что он хочет побеждать и набирать очки? Эти "любители" до встречи с нами набрали 4 очка. Против таких же шапкозакидателей как и ты. Да и с нами имели все шансы набрать. Играя против нашего основного состава.

      Странно что приходится объяснять такие элементарные вещи

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Dguffin 4 ноября 2016, 12:56

      Точно. Сначала надо смотреть на ситуацию в группе, а потом писать. Эти любители сейчас на 2 месте, вряд ли получится удержаться, но победа над АЗ и есть все шансы пройти дальше, а мне жаль будет Маккаби. Ну не смогли они вчера с голландцами и рискуют не пройти дальше.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Garrincha58 4 ноября 2016, 13:00

      Тереку вообще по фиг какой состав у Зенита. Если всё сложится без разницы сколько игроков основы будет у Зенита и насколько они устали. Дзюба вроде вообще просидел на скамейке весь матч, так что кто надо тот отдыхал. У него снова проблемы со здоровьем, так что его берегли.

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