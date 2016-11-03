Вернблум: «Что делать ЦСКА? Перестать щадить себя на тренировках и в играх»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, как должна команда выходить из игрового кризиса. Шведский легионер уверен, что у армейцев достаточно внутреннего резерва.

«Что делать? Только одно – работать, работать и работать. Не покладая рук. Нам нужно собраться, сплотиться, как мы уже не раз делали прежде. Это единственно возможный выход из ситуации. Надо запачкаться, образно говоря, перестать щадить себя на тренировках и в играх.

Стоит проиграть несколько матчей, как сразу раздаются призывы: хотим перемен! А на мой взгляд, каждый из нас должен просто подойти к зеркалу и спросить у себя: что я делаю не так? В чем я лично могу прибавить? Если каждый в команде предъявит к себе претензии, переосмыслит ошибки, этого будет достаточно для решения проблемы. Мы в состоянии исправить ситуацию сами, внутри коллектива. Главное — собраться и начать грести в одном направлении», – заявил Вернблум.