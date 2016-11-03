Пономарев: «Состав ЦСКА «выдохся», нечем играть – нечем и выигрывать»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев назвал закономерным блеклую игру армейцев в текущем сезоне. Ветеран считает, что нынешний состав команды исчерпал себя.

«Поражение от «Монако» не обидное. Нам сейчас деваться некуда, не можем показывать лучший футбол. Нечем играть – нечем и выигрывать. Раньше была политика точечной ротации: покупали Вагнера, Думбию, Мусу. И это работало. У Гинера получилось и экономить, выигрывать, но теперь приходится за это расплачиваться. Надо было покупать игроков, особенно центральных нападающих, потому что атаковать сейчас некем», – заявил Пономарев.