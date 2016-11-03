Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «Состав ЦСКА «выдохся», нечем играть – нечем и выигрывать»

Пономарев: «Состав ЦСКА «выдохся», нечем играть – нечем и выигрывать»

3 ноября 2016, 16:28
20

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев назвал закономерным блеклую игру армейцев в текущем сезоне. Ветеран считает, что нынешний состав команды исчерпал себя.

«Поражение от «Монако» не обидное. Нам сейчас деваться некуда, не можем показывать лучший футбол. Нечем играть – нечем и выигрывать. Раньше была политика точечной ротации: покупали Вагнера, Думбию, Мусу. И это работало. У Гинера получилось и экономить, выигрывать, но теперь приходится за это расплачиваться. Надо было покупать игроков, особенно центральных нападающих, потому что атаковать сейчас некем», – заявил Пономарев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mauxa
1478180143
...Надо было покупать игроков, особенно центральных нападающих, потому что атаковать сейчас некем... А ЗАЩИЩАТЬСЯ БЛ..Ь ЕСТЬ КЕМ??? центр защиты в первую очередь менять надо!!!
Ответить
APchelov
1478181070
И новый стадион не помогает.
Ответить
Сармат Ростов
1478181449
Знакомая история,не правда ли? Так же было и со "Спартаком" в первой половине 2000-х... И Зениту того же ждать)))
Ответить
ruverzema29rus
1478183999
поэтому наш чемпионат и слаб! если чемпион таким составом играет и выигрывает его!
Ответить
RUSARM
1478184580
Все всё знают,а воз и ныне там!!!
Ответить
Atoniq
1478185103
тут заморочился и понял,теоретически ЦСКА еще может попасть в плей-офф ЛЧ, для этого надо чтоб байер не выйграл у монако,ну и конечно же чтоб ЦСКА победил в оставшихся играх,жаль что выигрывать некем и нечем...
Ответить
Mi6
1478185675
Слуц никчемный тренер и не умеет воспитывать мододых
Ответить
Black77718
1478187802
Не в уровне чемпионата дело,потому как Ростов до последнего с Атлетико старается и уступает только в самом конце на выезде,хотя по составу тратам и пиару гораздо ниже.Но они возили рылом и Цска и Зенит и Спартак,не в именах дело а в желании играть,развиваться,в ротации,обновлении,когда одни не могут а другие не хотят происходит стагнация,или то же что случилось с Миланом и Интером,вот так и бывает когда вовремя не ищешь замены ряду футболистов.На тот же Зенит приятнее смотреть стало потому что хоть и результаты его бывают скромнее в начале но команда стала целостнее смотреться после ухода Халка,ещё бы Витселя сплавить и норм цп или опорника вместо него не слишком распиаренного и норм,так то Краснодар и Ростов доказывают что играть они умеют.Вот в еврокубках и играют,а где же щас Динамо,а где Локомотив,Спартак,Рубин,где они все?А ЦСКА пятый сезон к ряду я так полагаю весной играть в европе не будет,это уже болезнь хроническая и если ничего не менять таки будут до 20 года играть Серёга с Васей,и какое нибудь бревно бюджетное в атаке.
Ответить
Taps
1478192135
Баба с возу - кобыле легче. "Зенит" - чемпион.
Ответить
Дон Посей
1478193261
Увы, в традиционно "верхних"клубах РФПЛ стало слишком много зазвездившихся игроков. Понтов и амбиций много, а толку на поле мало. И на мировом рынке - стабильный ярлык - "не продаётся." Что, так дорого стоят? - Нет, на хер никому не нужны! С ув.
Ответить
Главные новости
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
17
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
2
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Все новости
Все новости
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
16
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
16
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+