Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Григорий Иванов: «Придется требовать деньги со Скрипченко»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб намерен добиться от бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко денежной компенсации за досрочный разрыв контракта.

    «Он говорил мне, что устал и ему нужно подлечиться. Пошли навстречу. Хотя могли по законодательству попросить его отработать две недели. В контракте прописано, что если тренер увольняется по вине клуба, то мы платим компенсацию в размере трех зарплат. Если же наоборот — то он выплачивает три зарплаты. Мы и не думали с него требовать эти деньги, но теперь придется. Если же откажется, подадим заявление в Палату споров», – заявил Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2016 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 16:55

      Обида душу гложет и может мозг разъесть.Один рецепт поможет-месть,месть,месть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 ноября 2016, 15:48

      Как бы самому потом не аукнулось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 ноября 2016, 14:30

      А потом он торжественно объявит о сдачи игры тереку

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11