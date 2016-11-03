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    Глушаков: «Каррера добавляет эмоций, а у Аленичева характер другой»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как ему играется под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

    – Многие сейчас говорят: с Каррерой «Спартак» бьется на все сто. А что же было до этого – неужели не выкладывались?

    – А разве в концовке прошлого сезона, когда мы вырвали путевку в Лигу Европы, были проблемы с самоотдачей? Тоже здорово играли! АЕК – да, провалили. Что касается Карреры, то он просто более эмоциональный человек. В хорошем смысле агрессивный. Может взбодрить. На установке порой доски летают!

    – Даже так?

    – Каррера добавляет эмоций. И я считаю это правильно. Команде такая обстановка нравится. Никто не жалуется, что итальянец кричит, кипит. У Аленичева характер другой, он человек более мягкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2016 06:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 3 ноября 2016, 16:02

      В третий раз убеждаюсь какой же все-таки подлец этот глушаков.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 ноября 2016, 15:32

      Глушаков: "Давно я так не получал в хлебало, когда доска от Карреры мимо меня пролетала"))

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ivanthebest 3 ноября 2016, 18:15

      Почему мимо? И не один раз.

      0
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 3 ноября 2016, 12:07

      Русскому менталитету нужно орать, чтобы он шевелился.

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 3 ноября 2016, 09:42

      Несчастного Аленичева все с Каррерой пытаются сравнить. Зачем? Эта аналогия просто подчеркивает, что типа Аленичев был плох. Он сделал дело. Мотивация должна исходить не только от тренера, здесь же не "кожаный мяч" с дворовыми командами а проф футбол.

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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 3 ноября 2016, 07:24

      Пока пиздячек не получите, работать не хотите? Так?

      7
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Медвепут великий 3 ноября 2016, 09:24

      Во всей России так

      1
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