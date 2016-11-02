Луческу оценил форму Александра Кержакова выше, чем у Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отметил, что намерен выставить нападающего Александра Кержакова на матч с «Дандолком» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы

«Хотел бы отметить, что Кержаков очень хорошо тренируется и заслуживает завтра выйти на поле. Дзюбе нужен отдых, но он готов играть. У Артема есть небольшие проблемы, возможно, он не в такой форме, как Александр Кержаков. Действительно, он обращался к тренеру сборной, чтобы ему предоставили отдых. Похожая ситуация с Жирковым. Надеюсь, завтра Кокорин сможет показать себя на самом высоком уровне», – заявил Луческу.