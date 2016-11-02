Силва: «Я получил сильный удар по голове, но сейчас мне лучше»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва мог получить серьезное повреждение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1). В одном из эпизодов футболист столкнулся с вратарем Альфонсом Ареолой, после чего покинул поле.

«Ребята, я в порядке, слава богу. Я получил сильный удар по голове, но сейчас мне лучше. Ничего не помню. Шутка, спасибо всем за вашу заботу. Очень рад за то, что команда сумела пробиться в плей-офф. Вперед, Париж», — написал Тиаго Силва в Instagram.