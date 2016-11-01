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Каррера: «Интервью Аленичева меня не укололо»

1 ноября 2016, 20:00
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Все на матч» прокомментировал высказывания Дмитрия Аленичева о его вкладе в результаты команды.

«Я вправе говорить только о своей работе. Футболисты должны полностью отдаваться игре, и я делаю для этого все возможное. Не противопоставляю себя Аленичеву, а просто делаю свою работу. Его нашумевшее интервью меня не укололо. Если та фраза о том, что «Спартак» по-прежнему играет в его футбол, действительно была произнесена, я не считаю нужным что-то говорить на этот счет. Никаких обид ни на кого у меня нет», – сказал Каррера.

Также специалист отрицает наличие конфликта с Ивелином Поповым из-за замены игрока в матче РФПЛ против «Урала».

«Никакого конфликта не было, я этого не заметил. Игрок всегда хочет проводить на поле много времени. И зачастую бывает непросто понять, почему тренер тебя меняет. Футболист ищет ответ на вопрос. Могу сказать, что я действую на благо команды. Так что замена – это не мера наказания».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (16)
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JUVIO
1478020361
Придурки блять , свиноматки вам что еще то надо , впервые хз за сколько лет Спартак выигрывает , успокойтесь уже !!!!
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vladimir63
1478020950
состав тот же !!! игроки те же !!! НО не при аленичеве не при карпине команда ТАК не играла ! то что спартак сейчас играет именно так заслуга КАРРЕРЫ !!!
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Мясной Упырь
1478021151
согласен команда играет подругому ,и мне это нравится
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ЮЗИК
1478022266
Все сказал по делу
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Aztec58
1478022654
Достойно ответил, ага.
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serppion
1478047645
Зависть — чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого (толковый словарь С. Ожегова). Я был лучшего мнения об Аленичеве.
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Опорник84
1478070811
Когда Аленичев пришел тренировать Спартак, мы все болельщики кричали, вот пришел наш до боли Спартаковский человек, ну теперь победы попрут! но когда что-то у него не получилось некоторые готовы его смешать с грязью! Некрасиво это! Да что-то у него не получилось, Каррера добавил и дело пошло! Но вклад Аленичева к подготовке команды к этому сезону отрицать не стоит!
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лёха72
1478072837
оле
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zigbert
1478077358
Что теперь рассуждать в какой футбол играет Спартак.Такие высказывания Аленичева не делают ему чести.Каррера ответил на мой взгляд мудро.
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vladimir-7
1478090269
Так Аленичев с тренерским штабом весь спартаковский дом перестроили, а Каррера только петли на дверях смазал и стал ходить туда-сюда без скрипа.
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