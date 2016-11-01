Каррера: «Интервью Аленичева меня не укололо»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Все на матч» прокомментировал высказывания Дмитрия Аленичева о его вкладе в результаты команды.

«Я вправе говорить только о своей работе. Футболисты должны полностью отдаваться игре, и я делаю для этого все возможное. Не противопоставляю себя Аленичеву, а просто делаю свою работу. Его нашумевшее интервью меня не укололо. Если та фраза о том, что «Спартак» по-прежнему играет в его футбол, действительно была произнесена, я не считаю нужным что-то говорить на этот счет. Никаких обид ни на кого у меня нет», – сказал Каррера.

Также специалист отрицает наличие конфликта с Ивелином Поповым из-за замены игрока в матче РФПЛ против «Урала».

«Никакого конфликта не было, я этого не заметил. Игрок всегда хочет проводить на поле много времени. И зачастую бывает непросто понять, почему тренер тебя меняет. Футболист ищет ответ на вопрос. Могу сказать, что я действую на благо команды. Так что замена – это не мера наказания».