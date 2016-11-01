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    Павлюченко назвал шоком отставку Скрипченко

    Форвард «Урала» Роман Павлюченко заявил, что шокирован решением Вадима Скрипченко покинуть должность наставника екатеринбуржской команды. При этом 34-летний игрок пожелал специалисту удачи в дальнейшем.

    – Сильно разочарован из-за ухода тренера, не ожидал отставки. Это для меня шок. Вадим Викторович меня очень сильно хотел видеть в команде, но такова футбольная жизнь. Зная характер тренера, как он относится к работе и футболу, уверен, что у него все будет хорошо в будущем. Желаю ему только удачи.

    – Скрипченко сказал, что принял решение об уходе два дня назад. Тренер как-то упоминал об этом в разговоре с командой?

    – Даже не знал об этом. Он никому ничего не говорил.

    – Что сегодня тренер сказал команде на прощание?

    – Не присутствовал на собрании. Мне срочно нужно было улететь в Лондон на один день. Завтра вернусь в Екатеринбург, пообщаюсь с ребятами. И обязательно позвоню Вадиму Викторовичу, поговорю с ним.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 13:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +82

      Mi6 1 ноября 2016, 19:41

      Он слишком много знает...

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 1 ноября 2016, 18:38

      видимо не дасталось денег вот и шокирован

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 18:33

      Гончаренко ушёл накануне матча с Тереком, Скрипченко - после матча с Тереком.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 ноября 2016, 17:44

      Чему удивляться? "Слили" его конкретно в игре с Тереком!

      -1
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