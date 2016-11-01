Румынский нападающий Марика закончил карьеру

Бывший нападающий сборной Румынии Чиприан Марика объявил о завершении карьеры, сообщает Sport.ro. 31-летний футболист подчеркнул, что здоровье не позволяет ему играть на высшем уровне, и он хочет больше времени уделять семье и благотворительной деятельности. Он планирует остаться в футболе на административной должности.

Марика выступал за бухарестское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Штутгарт», «Шальке», «Хетафе», «Коньяспор» и «Стяуа». На его счету 65 матчей и 23 гола в составе национальной команды Румынии.