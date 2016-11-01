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    Прядкин: «У клубов РФПЛ может появиться возможность видеоповтора в следующем сезоне»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в следующем сезоне команды чемпионата России в спорных ситуациях смогут прибегать к видеоповторам.

    – Еще одна резонансная тема – система «видеогол», которая в виде эксперимента есть в ряде европейских стран. Ведь не так давно в матче «Краснодара» и «Амкара» произошел эпизод, в котором понять, пересек ли мяч линию ворот, не удалось не только арбитрам – истину не установил и видеоповтор. Как РФПЛ планирует работать в этом направлении?

    – Это глобальная тема. Мы рассматривали ее на заседаниях в РФПЛ, на комитете по стратегии лиги. Вопросов и предложений, связанных с новыми технологиями, много. Есть даже такое предложение, за которое многие выступают, – допустить возможность просмотра в ходе одного матча двух или трех повторов для каждой из команд. Это не нарушит динамику игры. Кроме того, речь идет о моментах, что называется, «на тоненького» – прежде всего, взятии ворот, предъявлении красной карточки, явного положения «вне игры». Мы это все обоснуем и совместно с РФС вынесем на обсуждение исполкома. И если там посчитают нужным, примем такое решение.

    – Когда возможность просмотра двух-трех повторов может быть реализована в матчах РФПЛ?

    – Речь идет не об этом, а о следующем сезоне. У клубов может появиться возможность видеоповтора. Разумеется, такое решение может быть принято только по согласованию с РФС.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 06:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 ноября 2016, 14:03

      А что не с марта?

      0
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 1 ноября 2016, 10:03

      Я считаю, что это нужно вводить. Мнение, что это убивает эмоции и игру расцениваю, как оправдание таких как Платини и Марадонна.
      Хоккей же не убило.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 09:54

      Минимум как эксперимент надо попробовать.

      По поводу динамики игры выскажу своё мнение: каждый раз , когда возникает спорный момент по-поводу пенальти или красной карточки, идут разборки между игроками и судьёй и порой по несколько минут. Вполне хватит времени посмотреть запись и вынести правильное решение.
      А что-бы не злоупотребляли с просмотрами, можно ограничить количество, как в теннисе, например не более трёх раз за игру. ИМХО.

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 ноября 2016, 09:37

      Да

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 ноября 2016, 09:30

      Главное все обдумать и принять правильное решение...

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 1 ноября 2016, 09:00

      давно пора

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 1 ноября 2016, 08:53

      не знаю, я за. Почему бы и нет. В хоккее вон смотрят по видео спорные моменты - и ничего. Динамика игры? Любому болельщику важнее честная игра, чем связанные с видеоповторами паузы. Главное чтоб не каждый мелкий фол разбирали на повторах. Моменты взятия ворот, пенальти и спорные офсайды, которые приводят к потенциально опасным моментам у ворот. Ну и да, красные карточки в спорных эпизодах, заодно меньше актеров на поле станет, т.к. повторы быстро найдут симулянтов.

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