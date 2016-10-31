«Зенит» опроверг информацию о расформировании «Зенита-2»

Руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал информацию о том, что «Зенит-2» может быть расформирован. Напомним, ранее главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу сообщил, что существование второй команды в клубе является неправильным.

«Разумеется, ни о каком расформировании команды «Зенит-2» речи не идет. «Зенит-2» — стратегический проект: он был, есть и будет — это важнейшая ступень в пирамиде подготовки молодых футболистов, которая позволяет им получать необходимую игровую практику в сильной лиге, набираться опыта в матчах против взрослых команд и повышать профессиональный уровень. При этом основной задачей команды «Зенит-2» по-прежнему является подготовка игроков для главной команды», – заявил Циммерман.