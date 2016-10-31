«Зенит» попросил КДК РФС отменить красную карточку Михаилу Кержакову

«Зенит» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по поводу отмены красной карточки голкиперу Михаилу Кержакову, которую тот получил в игре Кубка России против «Анжи». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Зенит» официально обратился в КДК об отмене красной карточки Кержакову в матче с «Анжи». Были предоставлены все необходимые документы. Информацию мы направили в экспертно-техническую комиссию. Если к среде мы получим заключение, то мы в этот день и рассмотрим данный эпизод», — сказал Григорьянц.