Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» попросил КДК РФС отменить красную карточку Михаилу Кержакову

«Зенит» попросил КДК РФС отменить красную карточку Михаилу Кержакову

31 октября 2016, 19:39
19

«Зенит» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по поводу отмены красной карточки голкиперу Михаилу Кержакову, которую тот получил в игре Кубка России против «Анжи». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Зенит» официально обратился в КДК об отмене красной карточки Кержакову в матче с «Анжи». Были предоставлены все необходимые документы. Информацию мы направили в экспертно-техническую комиссию. Если к среде мы получим заключение, то мы в этот день и рассмотрим данный эпизод», — сказал Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Анжи Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1477932452
Поддерживаю!
Ответить
Антибиотик
1477933149
Справедливо будет отменить решение судьи.
Ответить
Sergej-74
1477933175
а может еще и результат пересмотреть
Ответить
kanav67
1477934307
А зачем это? Кержаков дисквалифицирован на 1 игру в Кубке РФ , из розыгрыша которого Зенит успешно вылетел. А что будет на будущий год - не знает никто.
Ответить
dyema
1477934457
Вполне распространённая практика в Европе, клуб защищает своих игроков, а дальше на усмотрение футбольных властей.
Ответить
ufos73
1477934994
А бразильцу на 3 матча дискву дать, он не попросил? То же заслужил
Ответить
radga
1477936665
Сколько стоит отмена красной карточки в рублях?
Ответить
Alexx22
1477940933
вот это прикольно, может Зенит попросит чтобы судью совсем убрали из футбола???
Ответить
Джавдет
1477943534
Да поможет вам Миллер
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1477953274
СУДЬЯ НЕУД ПОЛУЧИЛ ЗНАЧИТ И КАРТУ ОТМЕНЯТ
Ответить
Главные новости
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
13
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
4
Все новости
Все новости
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
Вчера, 21:15
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
Вчера, 19:19
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
Вчера, 01:17
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
4
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+