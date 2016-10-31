Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лион»: Вальбуэна жив, с ним все в порядке

31 октября 2016, 13:53
8

«Лион» опроверг информацию о гибели хавбека Матье Вальбуэна. Напомним, сегодня ночью в соцсетях появились сообщения о преждевременной кончине бывшего 32-летнего футболиста «Марселя» и «Динамо».

«К счастью, Вальбуэна жив, несмотря на появление на просторах интернета информации о его гибели. Подобные слухи распространяют мерзкие лица. Клуб в ужасе от таких позорных и бесчеловечных слухов», – говорится в сообщении на официальной странице «ткачей» в Twitter.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Лион»
Франция. Лига 1 Лион Вальбуэна Матье
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПФК ЦСКА Моscow
1477914529
шутники, б***ь
Ответить
alexis02lion
1477917293
Задолбала уже эта жёлтая пресса. Лучше бы про похождения футболистов писали, чем вот такое выдумывать. Им ещё бы и иск вчинить за клевету.
Ответить
С-Пб on-line
1477917766
Карим, зае бал шутить уже
Ответить
Pourport
1477917869
Фаны Марселя шкодят!)
Ответить
multiscan
1477920616
Отрыжка празднования Хэллоуина!
Ответить
Lokomotiv7
1477922737
олени
Ответить
Aztec58
1477936131
Опять арабы мутят?
Ответить
Romal'imperatore
1477984318
Дебилы
Ответить
Главные новости
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
11
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
4
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Все новости
Все новости
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
3
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
Вчера, 17:23
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
Вчера, 13:37
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
Вчера, 13:20
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
Вчера, 09:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
Вчера, 01:30
3
В «Монако» приняли решение по Погба
11 августа
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
11 августа
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
11 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
11 августа
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
11 августа
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+