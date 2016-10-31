«Лион»: Вальбуэна жив, с ним все в порядке

«Лион» опроверг информацию о гибели хавбека Матье Вальбуэна. Напомним, сегодня ночью в соцсетях появились сообщения о преждевременной кончине бывшего 32-летнего футболиста «Марселя» и «Динамо».

«К счастью, Вальбуэна жив, несмотря на появление на просторах интернета информации о его гибели. Подобные слухи распространяют мерзкие лица. Клуб в ужасе от таких позорных и бесчеловечных слухов», – говорится в сообщении на официальной странице «ткачей» в Twitter.

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