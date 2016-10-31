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  • Черчесов: «По выражению лица Кокорина вижу, что он сделал выводы из истории с вечеринкой»

Черчесов: «По выражению лица Кокорина вижу, что он сделал выводы из истории с вечеринкой»

31 октября 2016, 12:59
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не закрывает двери команды перед нападающим «Зенита» Александром Кокориным. По словам наставника, футболист сделал выводы из скандальной истории с вечеринкой в одном из ночных клубов Монте-Карло после вылета национальной команды с чемпионата Европы-2016. Вчера форвард стал автором победного мяча сине-бело-голубых в игре 12-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0).

«Мы представляем страну, есть какие-то каноны, которым мы должны соответствовать. Футболист должен быть на определенном уровне и на поле, и за полем. Кокорина, кстати, знаю очень хорошо. Когда это случилось, переживал, потому что был определенный резонанс. Тогда сказал и сейчас говорю: мы никого не воспитываем, просто иногда случаются вещи, и это тот случай, когда и Кокорин, и сборная должны быть чуть-чуть порознь, чтобы и он оценил ситуацию на расстоянии, и общественности дать время посмотреть, как все будет развиваться. Во-первых, он извинился. Но буду достаточно откровенен в этой ситуации, потому что есть извинения, которые тебя попросили сделать, и ситуация подсказывает, а есть внутреннее состояние. Тогда он извинился, потому что надо, и это правильно. Но убежден, что за это время человек внутренне уже извинился за то, за что извинился на словах тогда. Я по играм, по его выражению лица, по тому, как он бежит, вижу, что он для себя выводы сделал. Нужно определенное время, чтобы человек осознал какие-то вещи. И это время мы даем. И ему, и болельщицкой нашей общественности – оценить ситуацию и без эмоций сделать выводы.

Если брать спортивную составляющую, то мы три гола забили в Краснодаре без нападающего Кокорина. Но мы знаем, что Кокориных много не бывает для нас. Поэтому мы внимательно смотрим, еще есть время. К слову, личных проблем у нас никогда не было. 2 сентября, в день моего рождения, он прислал SMS, поздравил. Здесь ничего личного. Есть ситуация, в которой надо правильно акценты расставить. И условное возвращение Кокорина должно сопровождаться разговорами, что человек что-то сделал, сам осознал. После той ситуации мы говорим о Кокорине только как о футболисте – забил, отдал, не забил. Это самое главное. Уже эмоции ушли, люди оценивают Кокорина как футболиста. И футболисты все это понимают. Повторяю, двери у нас открыты, но не всех мы туда пускаем. Должно быть соответствие – что на поле, что за полем. Расшифрую фразу: Кокориных много не бывает, но они сами должны это знать и соответствовать этому, чтобы не было вопросов. Потому что главный тренер сборной, будь то Черчесов, Капелло или Слуцкий, хочет отвечать здесь, перед вами, именно на вопросы о футболе», – приводит слова Черчесова «Российская газета».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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товрос
1477911232
короче,скоро в сборной будет
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TERIA-76
1477913948
В игре с Томью не плохо смотрелся)))
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muromen
1477916647
По выражению лица черчесова видно, что он не прочь поживиться откатами мамаева и кокорина!
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alexis02lion
1477917174
То бишь сейчас он имея 2 гола в РФПЛ уже начал движение к возвращению. Только личные отношения помогут, а если по той оценке - забил отдал не забил - шансы у него почти нулевые. Смолов, Полоз, тот же Панченко явно лучше, а там ещё кто до 2018 найдётся.
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Юрий Крутько
1477919002
Воспитательная пауза сделана-это правильно,но и то,что Кокорин,по своему игровому уровню соответствует сборной России,(Кокориных много не бывает) неоспоримо.Если Александр будет относится к делу в дальнейшем, как и сейчас,то это,безусловно, пойдет на пользу Российской сборной...
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афоня72
1477925233
Что и требовалось доказать.
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Kaisla
1477929359
странное высказывание, но он же томи забил, пиздец как будто сборные стран соперниц это как томь, вот если бы Германии забил или Франции тут можно сказать что хорошо сыграл, а бля забить томи и хвалить тушенку это капец
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Aztec58
1477934972
Есть ощущение, что Черчесов не "доживет" на посту до Мундиаля, ага.
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Kollljan
1477938690
Интересно, а кто-нибудь спросил самого Кокорина, а хочет ли он играть за сборную теперь?
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