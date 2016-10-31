Черчесов: «По выражению лица Кокорина вижу, что он сделал выводы из истории с вечеринкой»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что не закрывает двери команды перед нападающим «Зенита» Александром Кокориным. По словам наставника, футболист сделал выводы из скандальной истории с вечеринкой в одном из ночных клубов Монте-Карло после вылета национальной команды с чемпионата Европы-2016. Вчера форвард стал автором победного мяча сине-бело-голубых в игре 12-го тура РФПЛ с «Томью» (1:0).

«Мы представляем страну, есть какие-то каноны, которым мы должны соответствовать. Футболист должен быть на определенном уровне и на поле, и за полем. Кокорина, кстати, знаю очень хорошо. Когда это случилось, переживал, потому что был определенный резонанс. Тогда сказал и сейчас говорю: мы никого не воспитываем, просто иногда случаются вещи, и это тот случай, когда и Кокорин, и сборная должны быть чуть-чуть порознь, чтобы и он оценил ситуацию на расстоянии, и общественности дать время посмотреть, как все будет развиваться. Во-первых, он извинился. Но буду достаточно откровенен в этой ситуации, потому что есть извинения, которые тебя попросили сделать, и ситуация подсказывает, а есть внутреннее состояние. Тогда он извинился, потому что надо, и это правильно. Но убежден, что за это время человек внутренне уже извинился за то, за что извинился на словах тогда. Я по играм, по его выражению лица, по тому, как он бежит, вижу, что он для себя выводы сделал. Нужно определенное время, чтобы человек осознал какие-то вещи. И это время мы даем. И ему, и болельщицкой нашей общественности – оценить ситуацию и без эмоций сделать выводы.

Если брать спортивную составляющую, то мы три гола забили в Краснодаре без нападающего Кокорина. Но мы знаем, что Кокориных много не бывает для нас. Поэтому мы внимательно смотрим, еще есть время. К слову, личных проблем у нас никогда не было. 2 сентября, в день моего рождения, он прислал SMS, поздравил. Здесь ничего личного. Есть ситуация, в которой надо правильно акценты расставить. И условное возвращение Кокорина должно сопровождаться разговорами, что человек что-то сделал, сам осознал. После той ситуации мы говорим о Кокорине только как о футболисте – забил, отдал, не забил. Это самое главное. Уже эмоции ушли, люди оценивают Кокорина как футболиста. И футболисты все это понимают. Повторяю, двери у нас открыты, но не всех мы туда пускаем. Должно быть соответствие – что на поле, что за полем. Расшифрую фразу: Кокориных много не бывает, но они сами должны это знать и соответствовать этому, чтобы не было вопросов. Потому что главный тренер сборной, будь то Черчесов, Капелло или Слуцкий, хочет отвечать здесь, перед вами, именно на вопросы о футболе», – приводит слова Черчесова «Российская газета».