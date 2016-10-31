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Спаллетти: «Эмполи» вполне организованная команда»

31 октября 2016, 07:56

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти после выездного матча с «Эмполи» отметил организованность соперника.

«Эмполи» в этом матче показал себя вполне организованной командой. Они всей командой возвращались назад, отрабатывая в обороне.

Поле? Его состояние не помогало быстрой игре в пас, к тому же всегда есть риск нарваться на контратаку. Мы не реализовали множество моментов, их вратарь сделал несколько великолепных сэйвов.

Сегодня мы вновь играли по схеме с тремя центральными защитниками, но недостаточно хорошо играли в пас для создания свободных зон», – сказал Спаллетти.

Матч 11-го тура итальянской Серии А «Эмполи» – «Рома» закончился со счетом 0:0. «Рома» располагается в турнирной таблице на втором месте. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет четыре очка.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Эмполи Спаллетти Лучано
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