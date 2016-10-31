Ярцев: «Матчем с ЦСКА «Спартак» вернул нас во времена думающего и красивого футбола»

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА (3:1), отметив, что победа московского клуба получилась полностью заслуженной.

– Победа «Спартака» заслуженна?

– На все сто. Грамотно выстроенная игра, дисциплина, предельная самоотдача. Плюс блистательное соло Зе Луиша. Лично мне очень понравилось, как на этот раз спартаковцы выходили из обороны за счет среднего и короткого паса, что позволяло сразу начинать контратаку. Как только команда отказалась от верховых передач вперед, ее действия сразу обрели осмысленность и непредсказуемость. Матчем с ЦСКА «Спартак» чуть вернул нас во времена думающего, красивого футбола, позволявшего побеждать. И одновременно позволил заглянуть в завтрашний день. А в том, что оно у команды светлое, не сомневаюсь.

– ЦСКА – пока только раненый зверь?

– Именно так. Неудача со «Спартаком» не трагедия. Сегодня у Слуцкого не хватает ресурсов, никак не наберут форму Траоре со Страндбергом. Устала оборона. Но команда обязательно поднимется, что уже делала не раз. Так что слухи о смерти армейцев сильно преувеличены.