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  • Ярцев: «Матчем с ЦСКА «Спартак» вернул нас во времена думающего и красивого футбола»

Ярцев: «Матчем с ЦСКА «Спартак» вернул нас во времена думающего и красивого футбола»

31 октября 2016, 01:37
14

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА (3:1), отметив, что победа московского клуба получилась полностью заслуженной.

– Победа «Спартака» заслуженна?

– На все сто. Грамотно выстроенная игра, дисциплина, предельная самоотдача. Плюс блистательное соло Зе Луиша. Лично мне очень понравилось, как на этот раз спартаковцы выходили из обороны за счет среднего и короткого паса, что позволяло сразу начинать контратаку. Как только команда отказалась от верховых передач вперед, ее действия сразу обрели осмысленность и непредсказуемость. Матчем с ЦСКА «Спартак» чуть вернул нас во времена думающего, красивого футбола, позволявшего побеждать. И одновременно позволил заглянуть в завтрашний день. А в том, что оно у команды светлое, не сомневаюсь.

– ЦСКА – пока только раненый зверь?

– Именно так. Неудача со «Спартаком» не трагедия. Сегодня у Слуцкого не хватает ресурсов, никак не наберут форму Траоре со Страндбергом. Устала оборона. Но команда обязательно поднимется, что уже делала не раз. Так что слухи о смерти армейцев сильно преувеличены.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ярцев Георгий
Комментарии (14)
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MURAD F. A.
1477889436
все возносят спартак, наконец то за столько лет они показывают игру
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serppion
1477891012
Со времен Титова и Тихонова в Спартаке "думающим и красивым футболом" не пахнет. Можно говорить о курьезах, эпизодах, случаях. Не тот нынче Спартак, чтоб в пример ставить!
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policepnz
1477892695
как бы больно падать не было после игры с ТОмью, Амкаромс!)
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vladimir-7
1477893093
Особенно за заботу судьи, не назначенный пенальти болельщики не забудут. Судьи и дальше будут вам подыгрывать, по выли на всю страну вот и результат.
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айор балдёжник
1477898582
нормально
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mnb 95
1477899547
Проблема с составом у ЦСКА сейчас обострилась, трудно будет за чемпионство бороться. Значит Зенит вперёд пройдёт.
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Rzn_za_cska
1477923630
У трауре нет формы ... бессмысленный игрок Леша березуцкий больше пользы принесет в атаке ... На хрен покупал абонемент ....
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Aztec58
1477934579
Надеюсь, Монако укрепит эти самые слухи, ага.
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