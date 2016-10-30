Петраков: «Томи» не хватает класса впереди»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором томская команда минимально уступила «Зениту» со счетом 0:1.

«Считаю, что «Томь» сыграла на неплохом уровне. Конечно, хотелось бы, чтобы в атаке мы играли интереснее. Те моменты, что у нас были во втором тайме, мы использовали не так остро. Наверное, нам не хватает класса. Будь у нас более квалифицированные игроки, «Томь» бы сыграла более содержательно», – сказал Петраков в эфире телеканала «Матч ТВ».