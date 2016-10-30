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  • Лепсая: «Снимаю шляпу перед Каррерой, уже сейчас видно, что он хочет сделать из команды»

Лепсая: «Снимаю шляпу перед Каррерой, уже сейчас видно, что он хочет сделать из команды»

30 октября 2016, 12:07
11

Президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая поделился мнением о матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча закончилась победой красно-белых со счетом 3:1.

«Предсказуемая победа «Спартака», хоть и, несмотря на внушительную разницу в два мяча, далась она не так просто. В целом красно-белые контролировали ход игры, ошибка Акинфеева, безусловно, помогла, но исход дерби был ожидаем. О проблемах ЦСКА не так давно говорил, хотелось бы уделить больше внимания «Спартаку». Снимаю шляпу перед Каррерой, сегодняшний «Спартак» это его команда, работающая на поле и любящая это делать. Уже сейчас видно, что мистер хочет сделать из команды, и у него это пока очень здорово получается.

Если говорить о персоналиях, то очень здорово сыграл Глушаков: большой объем работы, гол, дважды ассистировал. А вот кто удивил, так это Зе Луиш, и не тем что забил два мяча. А тем, как он это сделал, особенно примечателен второй мяч. Надежно отыграл Ребров, на своем уровне Комбаров и Ананидзе. Молодой Кутепов прогрессирует. Понравился Таски, давно не появлявшийся на поле. В целом, несмотря на эмоциональное заявление владельца клуба Леонида Федуна о том, что в этом году чемпионами не стать, думаю, что шанс очень реален. Жду активности от красно-белых на трансферном рынке, пара позиций нуждается в укреплении», – сказал Лепсая.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Акинфеев Игорь Ребров Артем Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Таски Сердар Джано Кутепов Илья Зе Луиш Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (11)
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maior-60
1477819540
Спартак прогрессирует, и это здорово!
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ВЛАДИВОСТОК
1477822866
КТО И КАК СЫГРАЛ И ПРОГРЕССИРУЕТ , ЭТО ХОРОШО ............но смотри Спартак , не пропусти Зенит .......Мой отец так радовался победе Спартака , я его таким давно не видел а ему 78 лет .........
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Курск_КБ
1477825289
Федун сказал все правильно,что в этом году не станет чемпионом,так как сезон закончится в следующем году.но многие не поняли ...
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roman230582
1477826935
Каррера находка для Спартака
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hjvfybcn
1477835458
Победа-хвалят, поражение- гонят! Так и живут в России " бедные" тренера )!
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