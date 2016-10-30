Лепсая: «Снимаю шляпу перед Каррерой, уже сейчас видно, что он хочет сделать из команды»

Президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая поделился мнением о матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча закончилась победой красно-белых со счетом 3:1.

«Предсказуемая победа «Спартака», хоть и, несмотря на внушительную разницу в два мяча, далась она не так просто. В целом красно-белые контролировали ход игры, ошибка Акинфеева, безусловно, помогла, но исход дерби был ожидаем. О проблемах ЦСКА не так давно говорил, хотелось бы уделить больше внимания «Спартаку». Снимаю шляпу перед Каррерой, сегодняшний «Спартак» это его команда, работающая на поле и любящая это делать. Уже сейчас видно, что мистер хочет сделать из команды, и у него это пока очень здорово получается.

Если говорить о персоналиях, то очень здорово сыграл Глушаков: большой объем работы, гол, дважды ассистировал. А вот кто удивил, так это Зе Луиш, и не тем что забил два мяча. А тем, как он это сделал, особенно примечателен второй мяч. Надежно отыграл Ребров, на своем уровне Комбаров и Ананидзе. Молодой Кутепов прогрессирует. Понравился Таски, давно не появлявшийся на поле. В целом, несмотря на эмоциональное заявление владельца клуба Леонида Федуна о том, что в этом году чемпионами не стать, думаю, что шанс очень реален. Жду активности от красно-белых на трансферном рынке, пара позиций нуждается в укреплении», – сказал Лепсая.