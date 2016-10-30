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    Лепсая: «Снимаю шляпу перед Каррерой, уже сейчас видно, что он хочет сделать из команды»

    Президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая поделился мнением о матче 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча закончилась победой красно-белых со счетом 3:1.

    «Предсказуемая победа «Спартака», хоть и, несмотря на внушительную разницу в два мяча, далась она не так просто. В целом красно-белые контролировали ход игры, ошибка Акинфеева, безусловно, помогла, но исход дерби был ожидаем. О проблемах ЦСКА не так давно говорил, хотелось бы уделить больше внимания «Спартаку». Снимаю шляпу перед Каррерой, сегодняшний «Спартак» это его команда, работающая на поле и любящая это делать. Уже сейчас видно, что мистер хочет сделать из команды, и у него это пока очень здорово получается.

    Если говорить о персоналиях, то очень здорово сыграл Глушаков: большой объем работы, гол, дважды ассистировал. А вот кто удивил, так это Зе Луиш, и не тем что забил два мяча. А тем, как он это сделал, особенно примечателен второй мяч. Надежно отыграл Ребров, на своем уровне Комбаров и Ананидзе. Молодой Кутепов прогрессирует. Понравился Таски, давно не появлявшийся на поле. В целом, несмотря на эмоциональное заявление владельца клуба Леонида Федуна о том, что в этом году чемпионами не стать, думаю, что шанс очень реален. Жду активности от красно-белых на трансферном рынке, пара позиций нуждается в укреплении», – сказал Лепсая.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.10.2016 12:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 30 октября 2016, 16:50

      Победа-хвалят, поражение- гонят! Так и живут в России " бедные" тренера )!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 30 октября 2016, 14:28

      Каррера находка для Спартака

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Курск_КБ 30 октября 2016, 14:01

      Федун сказал все правильно,что в этом году не станет чемпионом,так как сезон закончится в следующем году.но многие не поняли ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 30 октября 2016, 13:21

      КТО И КАК СЫГРАЛ И ПРОГРЕССИРУЕТ , ЭТО ХОРОШО ............но смотри Спартак , не пропусти Зенит .......Мой отец так радовался победе Спартака , я его таким давно не видел а ему 78 лет .........

      9
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 30 октября 2016, 12:25

      Спартак прогрессирует, и это здорово!

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