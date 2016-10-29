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    Каррера заявил, что из-за нехватки времени не успевает учить русский язык

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что немного знает русский язык, однако из-за нехватки времени не может плотно заниматься его изучением. Напомним, ранее экс-наставник красно-белых Олег Романцев отказался общаться с итальянцем пока тот не выучит русский язык.

    – Как у вас обстоят дела с русским языком?

    – Что-то могу сказать, но очень мало. Я очень сильно отдаюсь «Спартаку», и у меня остается мало времени на изучение русского языка. Но, конечно, мне бы очень хотелось разговаривать с игроками напрямую.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.10.2016 21:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 29 октября 2016, 23:37

      Да пусть хоть по китайски говорит, хоть жестами. Главное результат. Вот не помню, Якин по русски говорил? Вне зависимости от ответа, возникает вопрос: а какая разница. Захочет выучит. И итальянцы так смешно по-русски говорят, может и не стоит даже, только чтоб понимать наших и хватит!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25035

      bset 29 октября 2016, 22:33

      Если станет чемпионом (а все идет к этому), тогда он в России надолго. Так что выучит еще

      8
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 29 октября 2016, 22:29

      Да не проблема это! Задержится в России - выучит! И играющую стабильно команду сделает. И так уже за два месяца успехи в игровом плане колоссальные. И даже окончательное место на пьедестале почёта не так важно. "Спартак" за десять лет впервые сбалансировано во всех линиях и с желанием заиграл в футбол, а не представляет из себя "весёлую команду", как прежде...

      10
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > cska-62 30 октября 2016, 04:42

      При карпине Спартак выглядел прилично и мог в 2009 стать чемпионом, но занял 2 место из-за Джанаева.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > илья 009 30 октября 2016, 14:14

      "Спартак" тогда выглядел прилично просто потому, что готовился и создавался практически заново ЧЕРЧЕСОВЫМ! Но кого-то это не устраивало, потому и устроили бучу со скандалами и сливами матчей... Черчесовский "Спартак" того времени и по сей день имеет лучшие статистические показатели с послероманцевской эпохи... Не скажу, что всё было уже сделано, но направление Черчесов выбрал верное... И расплата за его увольнение не заставила себя ждать... Каррера же - это подарок судьбы Федуну за построенный стадион!!! :-))))

      0
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 29 октября 2016, 22:14

      Ждем Массимо с нетерпением твои комментарии на русском

      11
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      Рейтинг: +933

      alll-1 29 октября 2016, 22:05

      Все впереди.

      9
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