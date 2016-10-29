Каррера заявил, что из-за нехватки времени не успевает учить русский язык

Да пусть хоть по китайски говорит, хоть жестами. Главное результат. Вот не помню, Якин по русски говорил? Вне зависимости от ответа, возникает вопрос: а какая разница. Захочет выучит. И итальянцы так смешно по-русски говорят, может и не стоит даже, только чтоб понимать наших и хватит!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что немного знает русский язык, однако из-за нехватки времени не может плотно заниматься его изучением. Напомним, ранее экс-наставник красно-белых Олег Романцев отказался общаться с итальянцем пока тот не выучит русский язык.
– Как у вас обстоят дела с русским языком?
– Что-то могу сказать, но очень мало. Я очень сильно отдаюсь «Спартаку», и у меня остается мало времени на изучение русского языка. Но, конечно, мне бы очень хотелось разговаривать с игроками напрямую.