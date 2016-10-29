Николаев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Главный арбитр матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Алексей Николаев ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых за игру рукой защитником Дмитрием Комбаровым. Такое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» выразил экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров.

Отметим, что спорный момент случился при счете 1:0 в пользу хозяев поля. Матч, который проходил на стадионе «Открытие Арена», завершился победой «Спартака» – 3:1.