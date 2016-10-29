Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Николаев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

    Главный арбитр матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Алексей Николаев ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых за игру рукой защитником Дмитрием Комбаровым. Такое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» выразил экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров.

    Отметим, что спорный момент случился при счете 1:0 в пользу хозяев поля. Матч, который проходил на стадионе «Открытие Арена», завершился победой «Спартака» – 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2016 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии56
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1113

      edw7777 30 октября 2016, 09:21

      Заговор против Спартака продолжается. Теперь пенальти не назначили. Ничего, что в их ворота - все равно ЗАГОВОР!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 30 октября 2016, 01:04

      У нас судья частенько ошибаются , как не крути это часть нашего футбола !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 30 октября 2016, 00:05

      Спорный? Ну еще скажите, что Тошич виноват и слишком сильно пробил-чуть не убил Комбарова, поэтому нужно было ТОшича наказывать.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 29 октября 2016, 23:17

      рука не повлияла на троекторию. Тут грамотный арбитр использовал бы пункт судейского устава "на усмотрение" и не стал бы назначать пенальти. Ибо одиннадцатиметровый назначают как наказание за неспортивный срыв атаки, коего в том эпизоде рассмотреть не можем.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11375

      alp > Dimonadze 29 октября 2016, 23:32

      да да да ))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11375

      alp 29 октября 2016, 23:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      заметь мясо, кони не поднимают вселенский вой по этому поводу... а вы, мелкие негодяи, из-за нарушения в цетре поля всех задолбали... фу мерзкий клубишко даже говорить о вас противно.. пойду рот помою

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll > alp 29 октября 2016, 23:18

      Ой-ой. Сидите на нашей ветке, гадите вечно, как поклонники майдана на Путина. Если бы просто нарушение было, слово никто не сказал бы. А там после того нарушения пенальти нам поставили. И еще одна мелочь: там судья 100 процентов видел нарушение и не свистнул, а здесь он видеть не мог

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11375

      alp > Filllllll 29 октября 2016, 23:31

      как будто ваши на ветках Зенита розы сажают )))) я к тому, что лошади не делают из этого трагедию, а ваш, с позволения сказать, футбольный, прости Господи, клуп... уже 2 недели после игры с Зенитом, где кабе обделались как мальчишки с грязными жопами, воняет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll > alp 29 октября 2016, 23:47

      Я на ваших не сижу. У меня друзья в ваших хулах есть и в коняшных. Сремся, но не так, и всегда адекватно. А ты просто гадишь здесь.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll > alp 29 октября 2016, 23:59

      И еще, кони которые постарше и давно за свою команду болеют, всегда говорят, что сильный Спартак им нужен, потому что со слабым неинтересно. Я такого же мнения о них. А ваших большинство просто ненавидят Спартак, причем бывают перебежчики. Это вобще не поддается описанию...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll > Filllllll 30 октября 2016, 00:21

      Вот и бомжики наверное минусуют) Да пох если честно, просто доказывает, что я прав!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11375

      alp > Filllllll 30 октября 2016, 09:57

      а что неадекватного в моих словах? то, что спам на всех углах базлает про судейство? а разве это не так? и да, сильный спартак нужен, но не то вечно воняющее сборище

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Filllllll 30 октября 2016, 10:16

      не переживай они просто уроды тупые только говно и могут нести потому как сами по жизни говно

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11375

      alp > Dmitriy 71 30 октября 2016, 18:25

      только человек-говно пытается всех измазать говном )) правда, человек-говно? )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 > alp 31 октября 2016, 01:16

      Тебе в рот что ли спустили. Иди помой тщательнее)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11375

      alp > илья 009 1 ноября 2016, 12:48

      тебе виднее, что делать, когда тебе в рот спустили ))) хотя я, честно говоря, думал, что вы глотаете )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm 29 октября 2016, 22:51

      К судье вопросов минимум,хотя есть ли они!?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll 29 октября 2016, 22:40

      Согласен, пенальти был. Но в оправдании судьи скажу, что по геометрии он видел только один бок Комбарова, руку он физически видеть не мог. И у меня же днюха сегодня! Не мог Спартак проиграть сегодня))) Спасибо им за игру. Зе обещали, только в следующем году сыграет, а он молодчина сегодня, как и Глушаков. Жаль Промес не до конца восстановился(

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь > Filllllll 30 октября 2016, 11:41

      Тебя с Днюхой, а Спартак с Победой. Возможно пенальти и был, но Спартак победил по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Aртемка 29 октября 2016, 22:10

      нет не система ! ты видел сандерленд-арсенал ? если видел то в чем тогда вопросы ? я не понимаю таких ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 29 октября 2016, 21:57

      Четвёртый тур подряд грубые ошибки судьи. Это уже система.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Aртемка 29 октября 2016, 21:55

      такчт кони оголодали ! надо бороться вам с лавкой иначе не позорьте россию в лг вы засчет лч выживаете

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11