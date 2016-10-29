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    Каррера: «Поблагодарил ребят за игру и за весь чемпионат»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА (3:1).

    – Вы знаете, что это первая победа «Спартака» над ЦСКА на «Открытии»?

    – Я очень рад. Тем более это дерби. Это еще одна причина, чтобы поблагодарить наших болельщиков.

    – Вы сказали, что вы горды своей командой.

    – Да, я поблагодарил их за игру, за то, что они делают, и за весь чемпионат. День за днем у них все больше боевого духа. Я горжусь, что тренирую их. Все отдают душу игре.

    – У ЦСКА в концовке было достаточно моментов.

    – Все игры очень тяжелые. Дерби тоже. Мы знали, что сражались с сильной командой. Ребята молодцы, потому что после гола ЦСКА смогли забить еще один гол. И мы закрыли игру.

    – Вы какую-то часть матча провели без пальто. Не холодно было?

    – Нет, мне не было холодно. Сильно волнуюсь, как будто на поле вместе с ребятами, – сказал Каррера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 20:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 29 октября 2016, 21:30

      Ну, за весь-то чемпионат-рановато.

      2
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 29 октября 2016, 20:30

      браво Массимо !!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 29 октября 2016, 20:27

      браво! лишь бы не сглазить! болелы Спартака самые многочисленные и многострадальные!

      9
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