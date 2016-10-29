Данильянц: «Ростов» играл против очень организованной команды»

Наставник «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал результат гостевого матча 12-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

«Ребята очень старались и были организованы, мы играли тоже против очень организованной команды. По игре по самой было много равенства в силах, но мы, к сожалению, пропустили гол за две минуты до окончания первого тайма. Много ресурсов в атаке у нас не было, и поэтому нам не удалось отыграться в матче», – сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».