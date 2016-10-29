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    Данильянц: «Ростов» играл против очень организованной команды»

    Наставник «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал результат гостевого матча 12-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

    «Ребята очень старались и были организованы, мы играли тоже против очень организованной команды. По игре по самой было много равенства в силах, но мы, к сожалению, пропустили гол за две минуты до окончания первого тайма. Много ресурсов в атаке у нас не было, и поэтому нам не удалось отыграться в матче», – сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 17:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 29 октября 2016, 20:28

      Гнилые отмазки гнилого автобуса имени Бердыева.

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