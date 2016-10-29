Кечинов: «Перед дерби у «Спартака» положительный эмоциональный фон, в отличие от ЦСКА»

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов отдал предпочтение красно-белым в сегодняшнем дерби с ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ. По его мнению, спартаковцы ныне находятся в положительном эмоциональном состоянии в отличие от красно-синих.

«Сейчас у армейцев отсутствуют ключевые футболисты, которые определяют игру ЦСКА. Раз в их отсутствие команда показывает такой результат, значит, заменить их действительно некем. Встречи между ЦСКА и «Спартаком» проходят напряженно, но в последнее время армейцы имели в них превосходство. Однако сейчас «Спартак» идет очень хорошо, занимает лидирующую позицию.

У красно-белых присутствует положительный эмоциональный и психологический фон в отличие от армейцев. Надеюсь, что Промес, Зе Луиш и Глушаков успеют восстановиться после травм и выйдут на поле. Мой прогноз – 1:0, «Спартак» победит», – сказал Кечинов.