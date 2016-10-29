Семак: «Никакого кризиса в ЦСКА не вижу»

Бывший игрок ЦСКА Сергей Семак прокомментировал последние результаты команды.

«Никакого кризиса в ЦСКА не вижу. Есть объективные причины, из-за которых круг игроков у Леонида Викторовича Слуцкого стал более ограниченным. Кроме того, часть футболистов, понятно, не становится моложе. Из-за этого работать с каждым годом сложнее.

Но скоро зимняя пауза, в ходе которой ЦСКА наверняка постарается усилиться. Впрочем, и без этого армейцы, как всегда, показывают надежную игру в обороне. Может, забивают не так много. Но этому тоже есть объяснение. Одни футболисты ушли, другие пока не так часто играют из-за травм», – сказал Семак.

Добавим, что в последних семи матчах во всех турнирах армейцы одержали только одну победу, обыграв «Уфу» (1:0), и ни разу не забили больше одного гола.