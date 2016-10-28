Булыкин: «Дзюбе нужно стать чемпионом и поиграть за границей, чтобы превзойти меня»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сравнил себя с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

– Недавно Александр Ширко, сравнивая себя и Зе Луиша, признал себя лучшим. А кто лучше – вы или Дзюба?

– Мы одноплановые футболисты, многого добились: как на клубном уровне, так и на уровне сборной. И скажем так, у нас одинаковые взгляды на жизнь. Только Артем не играл в Европе.

– То есть пока вы равны.

– Кубок он брал, в «Клуб 100» вошел. Чтобы превзойти меня, нужно стать чемпионом и поиграть за границей. На это у Артема есть еще несколько лет. Все в его руках.