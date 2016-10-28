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  • Булыкин: «Дзюбе нужно стать чемпионом и поиграть за границей, чтобы превзойти меня»

Булыкин: «Дзюбе нужно стать чемпионом и поиграть за границей, чтобы превзойти меня»

28 октября 2016, 16:40
9

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сравнил себя с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

– Недавно Александр Ширко, сравнивая себя и Зе Луиша, признал себя лучшим. А кто лучше – вы или Дзюба?

– Мы одноплановые футболисты, многого добились: как на клубном уровне, так и на уровне сборной. И скажем так, у нас одинаковые взгляды на жизнь. Только Артем не играл в Европе.

– То есть пока вы равны.

– Кубок он брал, в «Клуб 100» вошел. Чтобы превзойти меня, нужно стать чемпионом и поиграть за границей. На это у Артема есть еще несколько лет. Все в его руках.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Булыкин Дмитрий
Комментарии (9)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1477662286
Ой достижения поиграть за Голландский чемпионат
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Антибиотик
1477663150
Что за достижение, поиграть за границей?
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alp
1477663489
это тот булыкин который с табуреткой на поле выходил?? )))))) лошара околофутбольная ))
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Garrincha58
1477668001
Дзюба и Булыкин два русских Дуба кторые рождаются в России как грибы а нормальные игроки появляются в футбольных странах а у нас вот такие Кокорины и Дзюбы
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sergan113
1477668901
Непал считается?
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mdu86
1477670508
А когда оба добились многого на уровне сборной?! Я что-то пропустил
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1477672016
ОДНАЖДЫ В РОССИИ БУЛЫКИН НАЧАЛ ЗАБИВАТЬ....ПРОКОПЕНКО"ДИМА ПАРЕНЬ УВЛЕКАЮЩИЙСЯ...СЕЙЧАС ОН УВЛЁКСЯ ФУТБОЛОМ".ОХРЕННЫЙ ПРОФИ ЭТОТ БУЛЫКИН
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