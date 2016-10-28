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    Борис Игнатьев: «Локомотив», «Краснодар», «Анжи» и «Уфа» – претенденты на победу в Кубке России»

    Бывший главный тренер российской сборной Борис Игнатьев назвал фаворитов в борьбе за Кубок России.

    «После вылета «Зенита» одного фаворита нет. «Локомотив», «Краснодар», «Анжи» и «Уфа» — вот эти команды сейчас по потенциалу основные претенденты на победу в Кубке. Все решит их отношение к турниру. «Уфа», например, показывает содержательный футбол, хорошо выстроена игра команды. У футболистов «Уфы» появилась уверенность, плюс видна тактическая выучка и работа тренерского штаба. Что касается «Локомотива», то мне очень понравилась игра команды в четвертьфинальном матче с «Крыльями Советов»

    «Локомотив» находится в хорошем функциональном состоянии, они быстры и логичны в принятии решений. Есть недочеты, но в целом команда надежно обороняется, в отличие от «Зенита». У них четко обозначен переход из обороны в атаку. В их игре наблюдаются серьезные изменения в положительную сторону», — отметил Игнатьев.

    Источник: Р-Спорт

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    28.10.2016 16:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 февраля 2017, 22:16

      Все правильно сказал они претенденты - а обладателем будет Рубин

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 28 октября 2016, 20:12

      "...в четвертьфинальном матче с «Крыльями Советов»..." Что??!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > mdu86 24 февраля 2017, 22:22

      они вылетели в 1/8 1-3 причем здесь они

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