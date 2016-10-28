Луческу: «Мысль поработать в «Зените» была еще в 2008 году»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу признался, что раздумывал о работе в петербургском клубе после того, как сине-бело-голубые завоевали Кубок УЕФА.

«У меня были давние связи с «Зенитом». На важном этапе моего пребывания в «Шахтере» Тимощук попросил меня отпустить его в «Зенит». На тот момент он был ведущим украинским футболистом в команде, капитаном, и я следил за его карьерой после перехода. Видел, как два года спустя «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В тот момент я понял, что это клуб с большим потенциалом и тягой к красивой игре. Тогда у меня проскочила мысль, что, возможно, однажды я могу стать тренером «Зенита». В этом году она осуществилось, и я этому очень рад.

«Зенит» был командой, игра которого держалась на двух-трех исполнителях экстра-класса, но после их отъезда мне пришлось перекраивать игровой стиль и перекладывать нагрузку на остальных футболистов, особенно в плане атакующих действий.

Помню, как в прошлом году смотрел матч «Зенита» в Лиге чемпионов и отметил, что всю игру вели три футболиста: Гарай, Халк и Витсель. Я сразу отметил, что продолжать играть в том же стиле нельзя. Переход на новые рельсы дался, конечно, непросто, поскольку новым футболистам потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым требованиям», – сказал Луческу.