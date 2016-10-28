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    Сухина: «Эпизод с удалением Кержакова как минимум спорный»

    Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина считает, что момент нарушения голкипером «Зенита» Михаилом Кержаковым в матче Кубка России против «Анжи» можно считать как минимум спорным.

    «Главный арбитр консультировался с помощником не по поводу карточки, а по поводу места возможного нарушения правил. Если нарушение происходит до штрафной, то, как и по старым правилам, это красная карточка. Если аналогичные действия происходят в штрафной площади, при том что игрок пытался играть в мяч, то это пенальти и желтая карточка.

    Но самый главный вопрос в том, было ли вообще нарушение. Момент был непростым. Эпизод как минимум спорный. Помощник верно определил место эпизода», – отметил Сухина.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Анжи» – «Зенит» закончился со счетом 4:0.

    Источник: Р-Спорт

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    28.10.2016 11:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      evgus 28 октября 2016, 19:16

      был или не был...это всё равно.Анжи был по игре лучше...и победил по праву

      0
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      Рейтинг: +243

      veksill 28 октября 2016, 13:47

      не было там фола, на повторе хорошо видно, что если он и задел ногу. то только уже в падении .

      4
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      Рейтинг: +2269

      dyema 28 октября 2016, 13:46

      А как максимум?
      Всё, игра прошла, результат на табло и нехрен мусолить.
      Мы не мясо, что-бы обсасывать месяц, что-бы было если- бы...........

      2
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      Рейтинг: +55

      Leeds1023 28 октября 2016, 13:42

      Фола не было 80%

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 октября 2016, 12:31

      Судья то ли мудак. то ли взяточник.

      3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 28 октября 2016, 12:13

      Нарушения там не было, это и задело Михаила

      7
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