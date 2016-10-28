Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов: «Жулиано сдал, у него началась звездная болезнь»

    Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой полузащитника «Зенита» Жулиано, связав его действия в кубковом матче против «Анжи» со звездной болезнью.

    «Жулиано сдал. Такое ощущение, что у него началась звездная болезнь. Это как с Павлюченко, который бьет сзади по ногам. Человек просто считает, что имеет на это право. Его должны оштрафовать очень сильно. Жулиано ты или не Жулиано, хоть ты играешь в сборной Бразилии – ты подвел команду, так нельзя. Видимо, он расстроился из-за поражения, думал, что «Анжи» все отдаст сам.

    Ему надо понять, что против «Зенита» всегда будут играть на пределе. Когда этот клуб вышел на лидирующие позиции, каждый соперник стал пытаться превозмочь себя, выдать свой лучший матч. Такой же настрой бывает на «Спартак» и ЦСКА.

    Ребята, поймите, вы – лидеры, топ-клуб. Думаете, вам кто-то что-то отдаст просто так? Нет, против вас играют такие же профессионалы. И им тоже обещают премию. Не секрет, что за победу над «Зенитом» всегда дают повышенные премиальные. Это нормально, так должно быть. Но нельзя об этом забывать», – сказал Орлов.

    Напомним, Жулиано был удален в матче 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (0:4).

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2016 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 29 октября 2016, 12:11

      Ну, Орлову-то лучше знать о симптомах звездной болезни. До сих пор отойти не может))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25035

      bset 28 октября 2016, 23:48

      Купили, 2 месяца, сдал. Норм так. И топ-клуб. Ахахаха. По какому показателю вы топ? По топовости Лодыгина?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 28 октября 2016, 15:46

      топ-клуб))
      ахахахахааххахахааххахахахахааххахахахахааххааххаххахахаххахахахахахахахаххахахаахаахахаахахаххаххахахахахахахаххаха умора аххахахаххахахахаааааахахаа это ппц ахахахахахаххахахахахаххахаххахахахаххахахаххаха что несет ахахахахахаххахаххахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Leeds1023 28 октября 2016, 13:40

      Орлов разбирается в футболе, как бабуля на лавочке в соседях. Что-то где-то слышал, какие то выводы сделал, всем растрындел, а все не так...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 28 октября 2016, 13:19

      Раз Орлов сказал - так оно и есть,
      Он главный в Питере специалист - жесть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      zabor4ik 28 октября 2016, 13:17

      Такое отношение к кубку, один из показателей непрофессионализма.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 28 октября 2016, 12:35

      Поплыл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 28 октября 2016, 12:29

      Чушь... Кубок не приоритет для Зенита...Все играли спустя рукава...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > каа 28 октября 2016, 15:37

      если кубок не приоритет, то играть выходит резерв. а тут основа вышла, значит всё-таки были планы на кубок

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1292

      каа > dolf666 29 октября 2016, 12:48

      у тренера наверняка и были...ему хоть что то нужно выиграть с новой командой...вот и выпустил основу... но игроков не спросил по ходу...Те то думали что пешком пройдут Анжи... но не тут то было ...Анжи всегда бьется до конца...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11