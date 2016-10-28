Футболисты «Мордовии» продолжают бойкотировать тренировки из-за долгов

Футболисты «Мордовии» продолжают добиваться полной выплаты задолженности по заработной плате. Как сообщает «Инфо-РМ», саранчане бойкотировали тренировку 26 октября. Это заставило руководство клуба погасить часть долга, но игроки намерены добиваться полной выплаты всех задолженностей.

27 октября футболисты прибыли на тренировку, но не проводили ее. Команда и тренерский состав не взаимодействовали, наставники сидели на трибунах. Руководство клуба пока никаких заявлений по этому поводу не сделало.