Жулиано: «Несправедливое удаление Кержакова сказалось на игре с «Анжи»

Полузащитник «Зенита» Жулиано после поражения от «Анжи» (0:4) в матче 1/8 финала Кубка России подчеркнул, что на ход игры повлияло незаслуженное удаление вратаря петербуржцев Михаила Кержакова.

– Мы знали, что нас ждет трудная игра, и готовились к матчу, но соперник был лучше адаптирован к полю и знал, что нужно делать. Мы не могли контролировать мяч и ход игры. После пропущенного мяча мы пытались отыграться, пошли большими силами в атаку, затем Кержаков получил красную карточку, и мы пропустили еще раз. Конечно, вдесятером играть еще сложнее. Мы пытались, но, к сожалению, потерпели первое поражение в сезоне. Нам не нравится уступать вот так, поэтому мы должны работать и доказать, что это была случайность.

– Удаление голкипера сильно сказалось на игре?

– Да, конечно, в тот момент мы держали мяч, атаковали и пытались сравнять счет. Оно было не очень справедливо, поскольку Кержаков не касался соперника, а тот упал, и арбитр показал красную карточку. Такое случается, да, но, к сожалению, сегодня мы стали жертвами такого решения. Затем они играли лучше, чем мы.

– Впереди вас ждет матч с «Томью». Важно ли победить после такого поражения?

– Это будет совсем другой матч. Я здесь уже три месяца, мы проиграли впервые, и все говорят, что у нас небольшой спад. Я могу это понять – мы должны играть лучше и побеждать. Нас ждет домашний матч и мы должны его выиграть.