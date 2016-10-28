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  • Жулиано: «Несправедливое удаление Кержакова сказалось на игре с «Анжи»

Жулиано: «Несправедливое удаление Кержакова сказалось на игре с «Анжи»

28 октября 2016, 00:27
39

Полузащитник «Зенита» Жулиано после поражения от «Анжи» (0:4) в матче 1/8 финала Кубка России подчеркнул, что на ход игры повлияло незаслуженное удаление вратаря петербуржцев Михаила Кержакова.

– Мы знали, что нас ждет трудная игра, и готовились к матчу, но соперник был лучше адаптирован к полю и знал, что нужно делать. Мы не могли контролировать мяч и ход игры. После пропущенного мяча мы пытались отыграться, пошли большими силами в атаку, затем Кержаков получил красную карточку, и мы пропустили еще раз. Конечно, вдесятером играть еще сложнее. Мы пытались, но, к сожалению, потерпели первое поражение в сезоне. Нам не нравится уступать вот так, поэтому мы должны работать и доказать, что это была случайность.

– Удаление голкипера сильно сказалось на игре?

– Да, конечно, в тот момент мы держали мяч, атаковали и пытались сравнять счет. Оно было не очень справедливо, поскольку Кержаков не касался соперника, а тот упал, и арбитр показал красную карточку. Такое случается, да, но, к сожалению, сегодня мы стали жертвами такого решения. Затем они играли лучше, чем мы.

– Впереди вас ждет матч с «Томью». Важно ли победить после такого поражения?

– Это будет совсем другой матч. Я здесь уже три месяца, мы проиграли впервые, и все говорят, что у нас небольшой спад. Я могу это понять – мы должны играть лучше и побеждать. Нас ждет домашний матч и мы должны его выиграть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Анжи Зенит Кержаков Михаил Жулиано
Комментарии (39)
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ivanthebest
1477610332
Всё по делу... возврат за судейство со Спартаком...
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Каратель помойников
1477617825
в моменте с кержаковым анжуец явно "закосил",пусть анжи и выиграл,но вот такие моменты оставляют нехорошее пятно на всей игре
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84aivengo
1477622347
да,удаление несправедливое.. но лодыгин - красава... стабильно три пропускает )
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_Kesh_Suntar_
1477624511
У вас поле говно!
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VikNMar
1477625983
Судья решил показать , что не все за Газпром .........
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goalkeeper 90
1477633363
как там говорили "разговоры о судействе в пользу бедных"....бумерангом Вам вернулось!
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СМЕРШiРУ
1477635668
Ну что как оно вам "бомжи" влетать 0-4 понравилось? вижу что не очень-то это приятно.И в своё оправдание про судейство заныли. Сначала ваш рулевой "цыган" судью вспомнил а тепереча вон и Жуля ныть начал. Так во скажу по честному - проиграл Зенит по делу и удаление это следствие грубых ошибок обороны питерцев. Анжи заслуженно победил на классе! МОЛОДЦЫ!!!
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СМЕРШiРУ
1477635966
И ещё пользуясь случаем хочу передать привет своему коллеге по комментариям болельщику Зенита с ником "Zeff " . Какая боль! Какая боль! Анжи - Зенит 4:0 ! ))))
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порт
1477636470
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением вратаря "Зенита" Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (0:4). – В данном эпизоде судья должен был показать желтую карточку за симуляцию нападающему "Анжи", а вместо этого сначала указал на 11-метровую точку и предупредил вратаря, а затем, посоветовавшись с помощником, удалил Кержакова и назначил штрафной удар, – цитирует Хусаинова "СЭ"
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RedWhiteFans2
1477637322
Бомжары сами наступили на те же грабли, что и Спартак. Некачественное судейство. И чем Ваши комменты отличаются от прежних двуликие болтуны.
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