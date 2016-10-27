Евдокимов назвал судейство в матче с «Краснодаром» «отвратительным»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после матча 1/8 финала Кубка России против «Краснодара» (2:3) с отрицательной стороны отметил работу судей в данной встрече.

«Горжусь своими подопечными, потому что играть против такой команды, как «Краснодар», очень тяжело. Это топ-клуб. Когда приезжаешь сюда, то думаешь: «Нам конец». А выходишь на поле, и все выглядит не таким страшным. Мы боролись, но не отметить отвратительное судейство просто не могу», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Матч ТВ».