Рейнгольд: «Большой привет судейскому корпусу, что «Зенит» сейчас идет на втором месте»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 1/8 финала Кубка России между «Анжи» и «Зенитом» (4:0) выразил мнение, что петербургский клуб вышел на данную встречу с наплевательским отношением и продемонстрировал худшие качества.

«Зенит» проявил свои худшие качества. Футболисты вышли на игру с наплевательским отношением. Уже привыкли по матчам РФПЛ: не пойдет игра – повезет, не повезет – поможет судья. Это и сыграло злую шутку. Никто питерцам помогать не собирался, а «Анжи» дал бой и победил. Причем «Зенит» же играл не хуже, чем в большинстве матчей чемпионата. Это большой привет в сторону судейского корпуса, что команда сейчас идет на втором месте вровень со «Спартаком», – сказал Рейнгольд.