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  • Рейнгольд: «Большой привет судейскому корпусу, что «Зенит» сейчас идет на втором месте»

Рейнгольд: «Большой привет судейскому корпусу, что «Зенит» сейчас идет на втором месте»

27 октября 2016, 22:33
50

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 1/8 финала Кубка России между «Анжи» и «Зенитом» (4:0) выразил мнение, что петербургский клуб вышел на данную встречу с наплевательским отношением и продемонстрировал худшие качества.

«Зенит» проявил свои худшие качества. Футболисты вышли на игру с наплевательским отношением. Уже привыкли по матчам РФПЛ: не пойдет игра – повезет, не повезет – поможет судья. Это и сыграло злую шутку. Никто питерцам помогать не собирался, а «Анжи» дал бой и победил. Причем «Зенит» же играл не хуже, чем в большинстве матчей чемпионата. Это большой привет в сторону судейского корпуса, что команда сейчас идет на втором месте вровень со «Спартаком», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Анжи Зенит Рейнгольд Валерий
Комментарии (50)
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absent32
1477598021
я нейтрален к Зениту и Спартаку. Но Зенит в чемпионате занимает то место, которое заслуживает, а вот Спартак нет!!! А в матче Анжи-Зенит в эпизоде с удалением Кержакова Большой Привет Москалеву и его бригаде!!! И правильно сказано ROSTOV SUPER, что их так же убил судья, но уже в матче со Спартаком!!! Кого тянут у нас за уши, так это спартачей!!!
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Shaitan.
1477598509
Зачем брать интервью у старых маразматиков, неужели кому то интересен этот неадекватный бред. Разве что конфликты разжечь. Молчал бы про судей клоун после игры с Ростовом.
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neveldomha
1477598946
Дед всю свою пенсию поставил на Зенит у букеров. Вот его и колбасит.
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чепушило
1477600028
Мудаком был, так и остался
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monser08
1477600473
Кто этого недоделкина назвал экспертом? Ещё и футбольным. Он обыкновенный спартаковский жополиз которого спам когда то и отфутболил в зональную лигу. Каззёл.
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acer2003
1477600504
РЕЙНГОЛЬД ДОСТАЛ ВССЕХ, от одной фамилии тошнит (((
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aguila_real
1477601143
как же он задолбал со своими бредовыми комментариями!
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hmelarj
1477601803
маразматик свиной
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Зарема лис
1477601898
Всем понятно, что Зениту помогают судьи, просто посмотрите сколько пеналей пробил Зенит и сколько Спартак , и все станет ясно.
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кошмарик
1477602140
Большой привет врачебному корпусу что Рейнгольд вообще говорит..
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