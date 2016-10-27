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    Веркаутерен: «Крыльям Советов» не хватило желания победить в матче против «Локомотива»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен после поражения в матче 1/8 финала Кубка России против «Локомотива» (1:3) заявил, что его подопечным не хватило желания победить и агрессивности в данной встрече.

    «Мы слишком сильно уважаем соперника. Но желания победить и агрессивности у нас было недостаточно. Мы часто бежали назад, а в защите играли далеко от нужных футболистов. Если такое происходит, то победить в матче нельзя. Думаю, в следующем матче в составе будут изменения», – сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2016 20:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 28 октября 2016, 06:53

      Франку пора уходить, после следующей игры в чемпионате если Крылья не выиграют. Уж Слишком часто Крыльям не везет.

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      Рейтинг: +27

      S_TRAX 27 октября 2016, 21:38

      снова Самаре не везёт ((((

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      Рейтинг: +519

      Dammit 27 октября 2016, 20:26

      Крылышки достойно играли.
      Но Локо очень собрано и с желанием к матчу подошёл, отсюда и итог.

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