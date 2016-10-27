Бериша, Шатов и Дзюба выйдут с первых минут в матче между «Анжи» и «Зенитом»

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Зенита» на матч 1/8 финала Кубка России.

«Анжи»: Юрченко, Гаджибеков, Менса, Шандао, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Бериша, Тигиев, Иличевич, Будковский.

Запасные: Беленов, Белов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Маевский, Щербак, Георгиевский, Амаду, Боли, Обертан, Р. Магомедов.

«Зенит»: М. Кержаков, Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Мак, Шатов, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Бавин, Гасилин, Могилевец, Витсель, А. Кержаков, Джорджевич, Кокорин, Новосельцев, Чернов.

Напомним, матч пройдет сегодня на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данной встречи.