Михайлович посоветовал Оби уйти из футбола и стать бухгалтером

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович подверг критике выступление полузащитника команды Жоэля Оби, который не сумел доиграть матч 10-го тура Серии А против «Интера» (1:2), попросив замену на 60-й минуте встречи.

«Оби не 35 лет. Если он чувствует усталость уже по истечении часа, значит, он не может играть в футбол. Подобное не должно происходить в матче Серии А. Мне пришлось делать замену на ровном месте. Ему нужно идти работать бухгалтером», – приводит слова Михайловича Toro News.