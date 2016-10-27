Червиченко: «Путин приказал гнобить Ващука как будущего лидера Украины»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Владислава Ващука. Напомним, украинский футболист заявил, что Червиченко выгнал его из московского клуба в связи с подозрением в сдаче матча.

«Не хочу тратить время ни на Ващука, ни тем более на его посты. У них вся страна живет в Facebook. Пусть Ващук рассказывает, что хочет. Пусть говорит, что с паяльником бегал. Мне уже тогда Владимир Путин приказывал Ващука гнобить как будущего лидера Украины. Уже тогда в «Спартаке» был антиукраинский заговор», — пошутил Червиченко.